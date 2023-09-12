Жуман Жумабеков проведет в ноябре бой за титул лиги Hardcore
Российская лига ММА Hardcore анонсировали бой между россиянином Наби «Кошмар» Набиевым и казахстанцем Жуманом «Арлан» Жумабековым.
Этот бой станет первой защитой Набиева титула чемпиона легчайшего дивизиона. Ориентировочная дата – ноябрь.
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