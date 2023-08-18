Разгалиев финишировал Байбулатова на турнире HARDCORE
Экс-чемпион NAIZA, Серик Разгалиев победил на турнире HARDCORE удушающим приемом.
Его соперником стал россиянин Адам Байбулатов.
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