Даутбек финишировал Брандао за 36 секунд

Казахстанский боец Каршыга Даутбек (13-3) провел поединок против бывшего файтера лучшего промоушна мира UFC бразильца Диего Брандао (28-21) на турнире лиги Alash Pride,

Поединок завершился всего через 36 секунд после начала. Даутбек попал ударом левой руки, после которого Брандао оказался в нокдауне, и добил бразильца серией дополнительных ударов

Отметим, что данная победа стала для казахстанского файтера пятой подряд в профессиональной карьере.

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