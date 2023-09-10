Багдос Олжабай обратился к лиге АСА: «Асланбек Бадаев, я на связи»

После победы над бразильцем Дилено Лопесом Багдос Олжабай заявил о готовности подписать контракт с сильнейшей лигой СНГ – АСА:

«У меня сейчас нет контракта не с одной лиги, так что я готов к новым вызовам. Если лига АСА предложит условия, то я готов. Асланбек Бадаев, я на связи!»

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