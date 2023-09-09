Багдос Олжабай выиграл у бразильца Лопеса

Казахстанский боец, победитель гран-при Alash Pride Багдос Олжабай провел бой с бразильцем Дилено Лопесом.

Бой прошел всю дистанцию, решением судей победу одержал казахстанец.

Стоит отметить, что бразилец не смог уложиться в вес перед боем.

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