Санжар Адилов об отмене боя в UAE Warriors: «Мы были готовы выйти на бой, но руководство лиги сказали, что боя не будет»

Казахстанский боец Санжар Адилов рассказал об отмене боя в UAE Warriors:

«Должен был состояться бой, но соперник допустил перевес 3,5 кг. Мы обсуждали с тренером, может быть выйти на бой, но через пол часа подошло руководство лиги, сказали, что боя не будет, потому что слишком большой перевес. Мне дали компенсацию за выход. Теперь обещали поединок на следующий турнир – 20 октября. У меня настрой остался таким же, отношусь, как к рабочим моментам»

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