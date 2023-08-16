Санжар Адилов может провести бой с экс-претендентом на титул UFC

Лига Alash Pride объявила о разработке громкого титульного боя в наилегчашем весе.

Экс-претендент на титул чемпиона UFC, он дважды получал титульный шанс, но оба раза проиграл Деметриусу Джонсону. Сейчас- чемпион кулачной лиги BKFC Джон Додсон может провести поединок с казахстанским бойцом Санжаром Адиловым. Ориентировочная дата поединка – октябрь 2023 года на турнире в Алматы.

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