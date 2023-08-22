Багдат Жубаныш о целях в карьере: «Хочу пояс. Я трижды становился чемпионом мира, но там были медали»

Теги UFC MMA ONE Championship Sports.ru - Казахстан Багдат Жубаныш Спорт Казахстана

Казахстанский боец Багдат Жубаныш рассказал о своих целях в карьере:

«Конечно, как и многие другие бойцы, я хочу попасть в UFC. Это мечта для спортсмена, который занимается смешанными единоборствами. Жаль, что там нет моего веса. Он есть в ONE FC — там есть 53 кг, пацаны не такие крупные, три дня взвешиваются. Я хотел бы там подраться. Сейчас мой вес 60-61 кг — много не набирал, потому что хотел скорее выйти на бой. Сейчас у меня цель выиграть свой ближайший поединок. Потом восстановиться и взять реванш у Казбека. Если он не состоится — я не буду ждать, а буду двигаться вперед. Хочу выиграть пояс и стать чемпионом. Я трижды становился чемпионом мира, но поясов там не было, только медали. Поэтому я очень сильно горю желанием завоевать свой первый пояс»

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