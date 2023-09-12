Нурбек Карабала о ивенте в Бишкеке: «12-13 поединков, должно получиться интересно»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Президент NAIZA Нурбек Карабала открыл подробности следующего ивента, который пройдет в столице Кыргызстана:

«Следующий ивент у нас в Бишкеке. Каныбек – Донченко, бой Шертаев – Амангельды и еще ряд интереснейших поединков в карде. Также пройдет первый этап командного гран-при – команда DAR Team выступит против команды Кыргызстана. В целом 12-13 поединков, должно получиться интересно»

Дата ивента 7 октября.

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