Турнир NAIZA пройдет в Бишкеке

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Впервые в Кыргызстане состоится турнир ведущей лиги Центральной Азии – NAIZA!

7 октября в 18:00 во Дворце спорта им. К. Кожомкула состоится долгожданный турнир NAIZA 53 совместно с PFL KG.

Главным событием вечера будет противостояние двух сильнейших бойцов легкого веса, обладающих чемпионскими амбициями – Каныбек Жаныбек Уулу из Кыргызстана и Даниеля Донченко из Украины. Победитель этого поединка будет претендовать на титул чемпиона лиги NAIZA.

Также в этом карде планируется бой между Дастаном Амангельды и Еламаном Шертаевым.

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