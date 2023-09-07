Дастан Амангельды анонсировал свой следующий бой

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Дастан Амангельды рассказал о следующем поединке:

«Мой поединок с Еламаном Шертаевым состоится 30 сентября на турнире Naiza FC. Этот бой станет претендентским — кто выиграет, будет затем драться с корейским бойцом, который удерживает пояс чемпиона лиги в 61 кг с прошлого года»

На счету Амангельды пять побед в шести поединках профессионального ММА. Рекорд Шертаева — 9-2.

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