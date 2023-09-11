Сергей Морозов высказался о Рахмонове и Головкине
Боец UFC Сергей Морозов прокомментировал совместную фотографию Шавката Рахмонова и Геннадия Головкина.
«Две пушки 👍», – отметил Морозов в комментариях под фото.
Напомним, Головкин и Рахмонов встретились в VIP-ложе стадиона «Астана Арена» на матче квалификации Евро Казахстан – Северная Ирландия.
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