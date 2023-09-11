Евгений Егембердиев о Головкине и Рахмонове: «Это два бойца, из-за которых Казахстан известен на весь мир»

Теги Геннадий Головкин MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Евгений Егембердиев Спорт Казахстана

Экс-претендент на титул АСА в полутяжелом весе Евгений Егембердиев прокомментировал совместную фотографию Шавката Рахмонова и Геннадия Головкина.

«Это два бойца, из-за которых Казахстан известен на весь мир 🌍💪🏼🇰🇿», – отметил Егембердиев.

Напомним, Головкин и Рахмонов встретились в VIP-ложе стадиона «Астана Арена» на матче квалификации Евро Казахстан – Северная Ирландия.

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