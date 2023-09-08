Артем Резников о бое Волков – Туиваса: «Ударная техника Саши на совершенно другом уровне»

Казахстанский боец ACA Артем Резников оценил расклад сил в поединке между россиянином Александром Волковым и австралийцем Таем Туивасой.

«Туиваса в любом случае опасен, но я не вижу, за счет чего он может выиграть у Александра Волкова. Ударная техника Саши на совершенно другом уровне. К тому же у него есть большое преимущество в габаритах. Александр будет держать австралийца на дистанции и «расстреливать».

Максимум, что может выжать из этого поединка Туиваса – это поражение судейским решением. Вероятность того, что Волков повторит ошибку, которую допустил с Дереком Льюисом минимальна. Да и сам американец опаснее Туивасы», – сказал Резников.

Напомним, что бой Волкова и Туивасы станет со-главным событием турнира UFC 293 в Сиднее и пройдет в ночь на 10 сентября.

«Впервые на арене будет мой отец». Каршыга Даутбек о самом громком бою года в казахстанском ММА, травме и уходе из АСА

Легенда UFC отказался от боя с Рахмоновым

«Мог сняться с последнего боя, но характер не позволил». Рустем Кудайбергенов о титуле Alash Pride, поражении в UAE Warriors и амбициях в АСА