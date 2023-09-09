Ильяс Хамзин о бое Волков – Туиваса: «Туиваса в спарринге никакой, чисто спит»

Теги UFC MMA Александр Волков Тай Туиваса Sports.ru - Казахстан Ильяс Хамзин Спорт Казахстана

Российский боец казахстанского происхождения Ильяс Хамзин поделился ожиданиями от поединка между Александром Волковым и Таем Туивасой в рамках турнира UFC 293.

«Я с Туивасой работал в Таиланде в лагере. Помогал ему, когда он дрался с Джуниором дос Сантосом. В спарринге он никакой, чисто спит. Он и сам говорит, что просыпается только в бою. Если брать с технической точки зрения, то Волкову легко будет. Но это тяжелый вес. Может быть лаки-панч. Этот бой не должен пройти всю дистанцию», — сказал Хамзин.

Турнир UFC 293 пройдет в ночь на 10 сентября в Сиднее (Австралия). Бой Волкова и Туивасы станет соглавным событием вечера.

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