Ульберг приблизился к Рахмонову в рейтинге UFC

Новозеландский боец Карлос Ульберг (10-1) вплотную приблизился к казахстанскому файтеру Шавкату Рахмонову (17-0) в рейтинге бойцов UFC с самыми длинными сериями досрочных побед в промоушне.

Сегодня в карде турнира UFC 293 Ульберг удушающим приемом в третьем раунде одолел Чон Да Уна (15-5-1) и довел серию своих досрочных побед в UFC до четырех.

Самые длинные активные серии досрочных побед в UFC:

6 — Сергей Павлович (Россия)

5 — Жаилтон Алмейда (Бразилия)

5 — Шавкат Рахмонов (Казахстан)

4 — Карлос Ульберг (Новая Зеландия)

4 — Бенуа Сэн-Дени (Франция).

«Впервые на арене будет мой отец». Каршыга Даутбек о самом громком бою года в казахстанском ММА, травме и уходе из АСА

Легенда UFC отказался от боя с Рахмоновым

«Мог сняться с последнего боя, но мужской характер не позволил». Рустем Кудайбергенов о титуле Alash Pride, поражении в UAE Warriors и амбициях в АСА

