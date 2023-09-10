Ульберг приблизился к Рахмонову в рейтинге UFC

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Новозеландский боец Карлос Ульберг (10-1) вплотную приблизился к казахстанскому файтеру Шавкату Рахмонову (17-0) в рейтинге бойцов UFC с самыми длинными сериями досрочных побед в промоушне.

Сегодня в карде турнира UFC 293 Ульберг удушающим приемом в третьем раунде одолел Чон Да Уна (15-5-1) и довел серию своих досрочных побед в UFC до четырех.

Самые длинные активные серии досрочных побед в UFC:
6 — Сергей Павлович (Россия)
5 — Жаилтон Алмейда (Бразилия)
5 — Шавкат Рахмонов (Казахстан)
4 — Карлос Ульберг (Новая Зеландия)
4 — Бенуа Сэн-Дени (Франция).

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