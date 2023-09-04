Жумагулов — о следующем поединке: «Договоренность с Naiza FC на один бой. Контракт не подписывал»

Экс-боец UFC Жалгас Жумагулов рассказал о намерении провести в Naiza FC один поединок.

«Срок — ноябрь. Соперника пока ищут. Договоренность с Naiza FC на один бой. Контракт не подписывал — думаю, он мне не нужен. Мы с Нурбеком Карабалой (президент лиги – Sports.ru) друг друга хорошо знаем. Мне достаточно его слова», — сказал Жумагулов.

Казахстанец провел в UFC семь поединков, в которых одержал одну победу и потерпел шесть поражений.

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