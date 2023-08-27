Жан Кособуцкий о первом поражении в карьере: «Судью на мыло»
Казахстанский боксер Жан Кособуцкий в социальных сетях прокомментировал свое первое поражение в профи:
«Судью на мыло».
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