Жан Кособуцкий о первом поражении в карьере: «Судью на мыло»

Казахстанский боксер Жан Кособуцкий в социальных сетях прокомментировал свое первое поражение в профи:

«Судью на мыло».

Судьи остановили бой, дисквалифицировав казахстанца за удар ниже пояса.

Иан Гарри про Шавката Рахмонова: «Он – крутой чел. Хотелось бы посмотреть его поединок с Холландом»

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