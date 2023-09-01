Жан Кособуцкий о поражении Эфе Аджагбе: «Понял сразу, что рефери на их стороне»

Казахстанский боксер Жан Кособуцкий прокомментировал свое поражение нигерийцу Эфе Аджагбе на вечере бокса в Талсе (США, штат Оклахома) от Top Rank. Боксер был дисквалифицирован в 4-м раунде за удары ниже пояса.

— Мы видели, что Эфе Аджагда наносил запрещенные удары и рефери если и реагировал, то только предупреждениями. Вы не были готовы к такому судейству?

— Я видел, что он наносил удары не совсем туда, куда разрешено. И в принципе, всё понял сразу, что рефери на их стороне. Я готов к различным ситуациям в ринге, когда оппонент может работать, нарушая правила сознательно. Лично я, подобного ничего не планировал. Дальше, просто пришлось действовать по обстоятельствам.

— Очевидно было, что Аджагба является боксером Top Rank и судейство будет на его стороне, а для Вас это главный бой в карьере. Не влияло ли это на Вас и не пытались ли Вы как то сдерживать себя, зная, что спорные моменты будут, возможно, судится в его сторону?

— Это один из главных боев в карьере, с точки зрения того, что он проходил в Америке. Из-за этого ему предают такое значение. Но по сути, каждый бой для меня важен, где бы он не проходил. Я всегда готов к различным ситуациям и веду себя сдержанно до последнего, чтобы победить ярко и красиво, достигнуть итогового результата в бою. Но тут был совсем перебор.

— Были мнения, что Вам урежут гонорар за бой. Не было такого в итоге? Он стал самым большим в Вашей карьере, если не секрет?

— Нет. Пока разговоров о том, что мне кто-то урежет гонорар, я не слышал. А о том, какой он, я не вправе распространять, – сказал Кособуцкий.

Напомним, для казахстанского боксера это было первое поражение в карьере.

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