Дамир Исмагулов о поединке с Аббасовым: «Я готов только на один бой, чтобы порадовать болельщиков»

Теги MMA Дамир Исмагулов Sports.ru - Казахстан Нариман Аббасов Спорт Казахстана

Экс-боец UFC Дамир Исмагулов рассказал, что не против встречи с азербайджанским бойцом Нариманом Аббасовым. 

«Многие пишут про этот бой. У меня другие задачи, но если это интересно вам, я готов на один бой. Только чтобы порадовать болельщиков», – написал Исмагулов в инстаграм.

Исмагулов последний поединок провел против Гранта Доусона в июле этого года на турнире UFC on ESPN 48. Этот бой продлился всю дистанцию и завершился поражением Дамира единогласным решением судей.

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