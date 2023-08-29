Дамир Исмагулов о проблемах с борьбой: «Надо научиться хорошо бить. Тогда не придется бороться»

Бывший боец UFC Дамир Исмагулов филосовски прокомментировал критику в свой адрес по поводу проблемы с борьбой.

«Многие говорят – учись бороться, надо научиться хорошо бить и тебе не придется бороться», – написал боец в социальных сетях.

Исмагулов последний поединок провел против Гранта Доусона в июле этого года на турнире UFC on ESPN 48. Этот бой продлился всю дистанцию и завершился поражением Дамира единогласным решением судей.

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