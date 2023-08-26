Аббасов проведет бой против Кабардиева на турнире Naiza

Президент Naiza Нурбек Карабала анонсировал предстоящие турниры лиги и назвал следующего соперника азербайджанского бойца Наримана Аббасова.

«До конца года мы планируем провести четыре ивента. Два за пределами Казахстана, один в Алматы и один турнир в Астане. В разработке топовые, громкие бои: Дастан Амангельды против Султана Жолдошбека, Нариман Аббасов против Магомеда Кабардиева, Самандар Рузматов против Дугласа Пумы (Рибейро), а также реванш Багдата Жубаныша против Казбека Сагына.

В сентябре наши зрители увидят бой Дастан Амангельды – Султан Жолдошбек. У этих ребят остались незаконченные дела. Оба бойца горят желанием пройти всю дистанцию боя, поставить окончательную точку в своем противостоянии и отобрать пояс у чемпиона легчайшей весовой категории Су Енг Ю.

После летнего отдыха мы начинаем новый спортивный сезон, который обещает быть насыщенным и жарким», – сказал Карабала.

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