Куат Хамитов о победе Казахстана на над Северной Ирландией: «Не зря я все эти годы настаивал, чтобы срезали им зарплаты»

Боец ММА Куат Хамитов раскрыл фактор, который помог футбольной сборной Казахстана выиграть на выезде у команды Северной Ирландии.

— Победа есть победа, поздравляю! Видите, когда пошло сокращение бюджета, пошли результаты... Значит, не зря я все эти годы настаивал, чтобы срезали им зарплаты, потому что сытый никогда не покажет того результата, что покажет голодный! Поэтому парней нужно держать голодными, тогда останутся в футболе настоящие игроки, а не дармоеды! — раскрыл секрет успеха в футболе боец.

Ранее Хамитов заявлял, что не будет радоваться ни одной победе казахстанского футбола.

В ночь с 19-го на 20 июня сборная Казахстана в Белфасте в рамках отбора Евро выиграла у команды Северной Ирландии со счетом 1:0, одержав третью подряд победу.

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