Лукаш Градецки: «Будет очень классно, если Финляндия и Казахстан выйдут на Евро»

Вратарь сборной Финляндии Лукаш Градецки прокомментировал победу над сборной Казахстана (1:0) в квалификации Евро-2024.

– Лукаш, вы играли против Казахстана 2 года назад. Чувствуется ли разница сейчас?

– Сейчас Казахстан намного стабилен и силен. Они стали опаснее в атаке. Мы были бы рады и нулевой ничье. Однако сейчас мы еще счастливее, что нам получилось увезти 3 очка на поле такого сильного соперника.

– Как оцените игру? Кто был сильнее?

– Игра была равной: 50 на 50. У Казахстана были хорошие моменты. Однако мы тоже хорошо выступили, несмотря на сбалансированную защиту казахстанцев. Теперь мы сыграем с вами в следующем месяце. Желаю Казахстану удачи.

– Что думаете по группе?

– Все команды равные. Казахстан одержал волевую победу, забив на последней минуте. Также было и с Северной Ирландией. Будет очень классно, если Финляндия и Казахстан выйдут на Евро, – отметил Градецки.