Данияр Елеусинов: «Мой менеджер врет. Я не видел контракт с Matchroom Boxing»

Олимпийский чемпион по боксу Данияр Елеусинов опроверг слова менеджера Зия Алиева о том, что повторный контракт от Matchroom Boxing был рабским.

— Данияр, не так давно ваш менеджер Зия Алиев сказал, что вы видели контракт от Matchroom Boxing. Это действительно так и было ли то соглашение рабским?

— На самом деле, он врет. Я не видел контракт. Я слышал от третьих лиц о том, что Matchroom Boxing предложили мне продлить соглашение, мол почему я не принял ее. И только потом я спросил у своих менеджеров, и они мне тогда ответили, что это был рабский контракт.

Год просил их отправить мне это соглашение. Тот контракт не был рабским, там были хорошие цифры. Просто Matchroom Boxing не принял условие, которое Зия туда прописал.

Лишь спустя полтора или два года он мне скинул этот контракт видоизмененный, с теми пунктами, который он добавил. Позже с Matchroom Boxing я запросил оригинал контракта, который был уже недействителен, так как прошло около двух лет. В то время он мне не показывал этот контракт.

— Также Зия говорил, что в Matchroom Boxing не видели в вас суперзвезду. И что их второе предложение было хуже, чем первое.

— Второе предложение не было хуже, чем первое. Все шло на рост. Я имею ввиду гонорары.

Да, в начале карьеры им не нравилось мои бои, где я возился с соперниками, но последние три мои поединка им понравились. Зия просто оправдывается.

После того, как я начал хорошо выступать, мои менеджеры много на себя взяли, тогда как Matchroom Boxing предложил нормальный, стандартный контракт. По цифрам все шло на повышение. Наши же поймали звезду и запросили сразу вдвое-трое больше гонорар. Естественно, им отказали.

Ранее Елеусинов подал в суд на своих менеджеров. За полтора года боксер провел только один бой. В декабре 2021 года он завоевал пояс чемпиона мира по версии IBO, а затем был лишен титула из-за отсутствия защиты.

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