Елеусинов: «Matchroom предлагал мне хорошие деньги»

Данияр Елеусинов раскрыл суммы заработка по контракту, которые ему предлагала промоутерская компания Matchroom Boxing.

«Как менеджеры говорят, мне Matchroom предлагал рабский контракт, но там были цифры очень хорошие. Следующий бой мне предлагали 120 тысяч долларов, после 150, 170. Вот так на 20 тысяч увеличивалось. Чемпионский бой сразу 300-400 тысяч. Matchroom это и планировал сделать, а они взяли и отказались», — рассказал Елеусинов.

Ранее Елеусинов подал в суд на своих менеджеров. За полтора года боксер провел только один бой. В декабре 2021 года он завоевал пояс чемпиона мира по версии IBO, а затем был лишен титула из-за отсутствия защиты.

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