Алиби Идрис о дебюте Алмабаева в UFC: «Когда Асу перевел, все понял»

Казахстанский боец Алиби Идрис рассказал о дебюте соотечественника Асу Алмабаева в UFC:

«Переживал первые две минуты, Осборн нанес удары задней ногой, задней рукой, сечку сделал. Но когда Асу перевел, я все понял. Думал, что он закончит в первом раунде, но не хватило времени. А во втором раунде сделал уже все грамотно»

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