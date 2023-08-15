Алиби Идрис о дебюте Алмабаева в UFC: «Когда Асу перевел, все понял»
Казахстанский боец Алиби Идрис рассказал о дебюте соотечественника Асу Алмабаева в UFC:
«Переживал первые две минуты, Осборн нанес удары задней ногой, задней рукой, сечку сделал. Но когда Асу перевел, я все понял. Думал, что он закончит в первом раунде, но не хватило времени. А во втором раунде сделал уже все грамотно»
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