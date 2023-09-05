Вице-президент АСА Бадаев: «Бой Шлеменко и Резникова маловероятен»

Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев оценил возможность проведения поединка между Артемом Резниковым и Александром Шлеменко.

«Это маловероятное событие, потому что Шлеменко не будет заинтересован в поединке. Можно по-разному относиться. Алексей Яценко сказал, что это поп-ММА история. Я считаю, что это неплохая история для постсоветского ММА.

У Майрбека Хасиева может быть другое мнение. Нам главное понимать, хотят ли этого поединка бойцы. Если оба готовы, мы могли бы с ними поговорить, как минимум затронуть возможность боя в организации. Александр пока ничего не ответил, поэтому это все только разговоры», – сказал Бадаев.

Календарь боев казахстанцев в MMA и боксе в сентябре-2023: Бои с экс-чемпионами UFC и Bellator, поединок сестренки Рахмонова за контракт с UFC

Легенда UFC отказался от боя с Рахмоновым

Шара Буллет о бое Рахмонов – Чимаев: «Я не смотрел бои Шавката, не могу оценить его борьбу»