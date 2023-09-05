Куат Хамитов о завершении карьеры: «У меня есть предложения»

Казахстанский боец Куат Хамитов высказался о завершении карьеры:

«Я планировал лет 7-8, до 40 лет. У меня есть серьезное предложение по боксу. Канат Ислам предложил мне подраться в его карде. У меня нет сейчас проблем со здоровьем, так что в год 2-3 боя проводить я вполне готов»

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