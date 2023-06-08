Претендент на титул чемпиона Fight Nights бросил вызов Куату Хамитову

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Претендент на титул чемпиона Fight Nights в легком весе Магомед Сулумов заявил о желании провести поединок по боксу или кикбоксингу против популярных бойцов ММА Марифа Пираева и Куата Хамитова.

«Мариф Пираев медийный, но толстенький. Он не сделает легкий вес. Но я готов подняться в 77 кг и дать бой ему или Куату Хамитову по кикбоксингу. С этими ребятами я готов побиться. Камил сейчас делает турниры по кикбоксингу, а наш бой с Марифом в Москве или с Куатом в Казахстане мог бы стать главным событием турнира. Но даже если они сделают 70 кг, не думаю, что должны сразу драться за титул, потому что у них нет победной серии»

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