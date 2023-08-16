Махно о бое с Хамитовым: «Поединок стал бы украшением турнира в Казахстане»

Российский боец ММА Алексей Махно прокомментировал вероятность поединка с Куатом Хамитовым в Казахстане.

«Этот вопрос, наверное, логичнее задать главе AMC Fight Nights Камилу Гаджиеву. Мы общались, он сказал, что такой бой в Казахстане был бы украшением турнира. Почему бы и нет?», — заявил Махно.

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