Аида Сатыбалдинова: «Куат Хамитов – избалованный мужчина»

Теги MMA Куат Хамитов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Обладательница титулов GBO и WBF International из Казахстана Аида Сатыбалдинова раскритиковала заявление бойца MMA Куата Хамитова об испорченных девушках.

– Я понимаю, что в нашей стране практикуют двойные стандарты. Но мое личное мнение – каждый должен начать с себя. И давайте будем честны: почему девушки, как говорит Куат, стали испорченными? Неужели нет никакого влияния нет от наших мужчин? Так может и нашим мужчинам нужно задуматься о том, что не стоит портить девушек? Конечно, в свою защиту наши мужчины могут кричать, что у девушки должна быть своя голова на плечах. Но ведь так много случаев, когда мужчины начинают с молоденькими девчонками отношения, красиво припевая за женитьбу, а потом бросают.

Живя на протяжении 5,5 лет в США, я могу со 100% уверенностью сказать, что наши казашки очень красивые, очень ухоженные. К тому же умеют совмещать домашние дела, работу и уход за собой. Американка пошлет куда подальше и скажет мужчине сам готовь, я устала.

Наши женщины – это просто сокровище. А такие как Куат – это избалованные мужчины, которые привыкли носом крутить. Пусть скажут спасибо нашим девушкам за то, что они лучшие в мире. У наших женщин в генах заложены уход за своим мужчиной или мужем, детьми, домашним очагом и приготовление вкусной еды, – отметила Сатыбалдинова. 

Раннее Хамитов заявил, что не может жениться десять лет из-за того, что все девушки испорчены. 

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