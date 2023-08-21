Жанибек Алимханулы: «Я готов к Канело. Я говорил это раньше, говорю и сейчас»

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Чемпион мира в среднем весе по версии WBO казахстанский боксер Жанибек Алимханулы ответил на вопрос о потенциальном бое с абсолютным чемпионом мира во втором среднем дивизионе мексиканцем Саулем Альваресом.

— Я готов к Канело. Я говорил это раньше, говорю и сейчас. Канело — это не орех, который нельзя раскусить. Я уже исследовал его. Знаю, в каком раунде сколько ударов наносит, в каком раунде устает. Если он согласится сразиться со мной, я легко его выиграю. Мои болельщики знают это, — сказал Алимханулы.

Следующий поединок Жанибек Алимханулы проведет 14 октября в Розенберге (штат Техас, США) против обладателя титула чемпиона мира IBF в среднем дивизионе немца Винченцо Гуальтьери.

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