Тренер Алимханулы оценил форму боксера: «Я знаю мало бойцов, которые находятся в такой форме за пять недель до боя»

Тренер Брайан Вилория, который является наставником чемпиона мира WBO в среднем весе Жанибека Алимханулы, оценил его форму более чем за месяц до объединительного боя с немецким боксером обладателем пояса IBF Винченцо Гуальтьери:

«Он только что провел спарринг, шесть раундов. Выглядит просто замечательно. Я очень мало знаю бойцов, которые находятся в такой форме за пять недель до боя. Все это благодаря настрою и образу жизни, который он ведет»

Противостояния Алимханулы и Гуальтьери состоится в Розенберге (штат Техас, США) 14 октября.

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