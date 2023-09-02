Винченцо Гуалтьери о бое с Алимханулы: «Жанибек проиграет, как Фалькао»

Теги бокс Sports.ru - Казахстан Жанибек Алимханулы Спорт Казахстана

Обладатель пояса по версии IBF Винченцо Гуальтьери прокомментировал предстоящий бой с чемпионом WBO Жанибеком Алимханулы.

«Жанибек — выдающийся боксер, который многого добился в любителях, также как Эскива Фалькао. И он такой же фаворит, как и Фалькао, — отмечает Гуалтьери. — И закончится все точно так же: Жанибек проиграет, как Фалькао, потому что у меня лучшая команда и воля чемпиона. Только это решит, кто выиграет, а кто проиграет, как это произошло с Фалькао».

Бой Алимханулы – Гуальтьери состоится 14 октября в Розенберге (штат Техас, США). 

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