Ангелина Лукас анонсировала свой титульный бой в Баку

Теги бокс Sports.ru - Казахстан Ангелина Лукас Спорт Казахстана

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас поделилась информацией о своем следующем поединке:

«На земле Азербайджана меня очень гостеприимно и тепло встретили. Сегодня была встреча с мэром Баку. Прошли переговоры по поводу моего следующего боя. По приглашению я выступлю на вечере бокса в Азербайджане г. Баку, вечер бокса будет посвящен 100-летию Гейдара Алиева великого государственного деятеля и Президента Азербайджана с 1993–2003 года.

Данное шоу послужит стимулом для популяризации женского бокса в Азербайджане и здорового образа жизни, что немало важно! Мой поединок на данном боксерском шоу будет титульным и одним из главным боев вечера», — написала спортсменка в инстаграме.

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