Тренер Головкина о вызове Юбенка: «Геннадий – куда более крупная звезда, чем Юбенк»

Теги Геннадий Головкин Крис Юбенк-младший бокс Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Тренер Джонатон Бэнкс, работающий с э Геннадием Головкиным, прокомментировал вызов, который бросил казахстанскому боксеру британец Крис Юбэнк-младший:

«Мне нечего на это ответить. Для меня это ничего не значит. Был бы это большой бой для Великобритании? Конечно. Но значит ли он что-либо в мировом масштабе? Нисколько. Геннадий — куда более крупная звезда, чем Юбенк. Поэтому для меня это никакого значения не имеет. Многие сейчас спекулируют о том, почему они не подрались в прошлом. Мне нравится Юбенк, он хороший боец, но за свою карьеру он не сделал ничего такого, что заставило бы меня думать о том, что Головкин боится или избегает его. Что я думаю о его вызове GGG? Ничего не думаю. Обычно подобные вызовы бросают, когда хотят сорвать большой куш, вот и всё»

В ночь со 2 на 3 сентября Юбэнк нокаутировал в реванше своего соотечественника Лиама Смита, после чего заявил о желании подраться с GGG. При этом Крис упомянул титулы, видимо забыв, что Головкин уже давно освободил все имевшиеся у него пояса.

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