Тренер Юбенка о бое с Головкиным: «Если Геннадий сможет слезть с дивана, то он опасный боец»

Теги Геннадий Головкин Крис Юбенк-младший бокс Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Брайан Макинтайр, тренер британского средневеса Криса Юбэнка-младшего, сообщил, что хочет, чтобы после победы над Лиамом Смитом его подопечный подрался с Геннадием Головкиным:

«Если Юбэнк хочет добиться боя с Головкиным, то я всегда буду поддерживать бойца, если он пытается достичь своей цели. Такие уже эти боксеры. Если Геннадий Головкин сможет слезть с дивана и оставаться в зале, то он опасный боец, пипец какой опасный. Мы открыты к вызову.

Юбэнк действительно хороший боксер. Просто нужно было сделать пару вещей в лагере, чтобы убедиться, что он это покажет. Он знает, как сделать и выполнить все, о чем мы его просили»

Напомним, что в ночь со 2-го на 3 сентября Юбэнк победил Смита техническим нокаутом в десятом раунде.

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