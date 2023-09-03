Юбенк после победы над Смитом: «Я хочу драться с GGG»

Крис Юбенк после победы над экс-чемпионом мира Лиамом Смитом вызвал на бой казахстанца Геннадия Головкина.

«Я хочу драться с GGG. Я не знаю, где он сейчас, но где бы не находился Геннадий – слишком долго эти титулы в твоих руках. Я хочу забрать один из них и победить тебя!» – сказал Юбенк.

Бой прошел в среднем весе и был рассчитан на двенадцать раундов. Он закончился победой Юбенка техническим нокаутом в десятом раунде. В четвертом раунде рефери отсчитал Смиту нокдаун.

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