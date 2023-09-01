Вице-президент АСА о бое Шлеменко – Резников: «Это был бы громкий бой для СНГ»

Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев ответил на предложение Артема Резникова, который попросил организовать ему бой с Александром Шлеменко в среднем весе:

«Я не хочу лезть в чужие диалоги. Неправильно лезть туда, где два человека общаются между собой. Не могу знать полную картину и всех деталей. Что касается поединка, это был бы громкий бой для ММА СНГ. Если Шлеменко дерется с Куатом Хамитовым, почему бы не подраться с Резниковым? Это было бы круто. Если Александру это интересно, мы можем это обсудить. Другое дело, что у Артема неофициально утвержден бой против Али Багова. Жертвовать таким поединком мы не собираемся. С другой стороны, если сейчас не сделать бой с Шлеменко, градус напряжения может упасть. Но я не уверен, что самому Александру это нужно, не уверен, что он придет в ACA на один бой, не уверен, что руководству нужно приводить его на один бой. Даже если мы уговорим и обоснуем, почему этот бой пошел бы нам на пользу, думаю, Шлеменко не заинтересуется этим поединком. Сама идея как спортивный и резонансный интерес – это было бы интересно. При этом я не касаюсь их личных перепалок и высказываний»

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