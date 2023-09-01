Артем Резников ответил Шлеменко: «Мы в Казахстане по-другому воспитаны»

Теги MMA Александр Шлеменко Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Казахстанский боец Артем Резников ответил на слова Александра Шлеменко, который назвал его «балаболом»:

«Не знаю. Если Шлеменко начнет грубо говорить, мы подеремся с ним прямо там, где пересечемся. Я не буду стоять и молчать. Саша старше меня на восемь лет, но, если человек позволяет себе слова, он должен понимать, что будет отвечать за это. Он думает, что я пацан, который будет улыбаться? Нет. Подерусь, если он начнет допускать грубые слова. Если он привык общаться с учениками с оскорблениями, то здесь у него это не пройдет. Мы в Казахстане по-другому воспитаны»

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