Президент Alash Pride о запрете трансляций ММА в Казахстане: «Согласен, что это пагубно влияет на детей»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Alash Pride Спорт Казахстана

Данияр Каскарауов, президент лиги Alash Pride выссказался о запрете трансляций ММА В Казахстане:

«Я полностью согласен с министром и надо было давно навести порядок, в том числе в YouTube. Мне много людей обращались с просьбами, и я даже подготовил депутатский запрос, но как спортсмен не хотел создавать лишние проблемы другим, поэтому ради этого много не говорил, как это делают в поп-ММА. Что касается спортивного ММА, то здесь понятно, что в том же Октагон много актеров, которые матерятся, происходят драки, поэтому повторять это с утра до вечера будет неправильно. Все-таки это профессиональный спорт, где должен быть настоящий бой и между собой соревноваться должны лучшие из лучших. Этот спорт сейчас очень популярен, стало много организаций и бойцы нужны везде, а где не хватает денег, многие из них дерутся бесплатно и это происходит с каждым вторым. По телевизору нужно показывать бойцов мирового уровня, таких как Шавкат Рахмонов, или же основной кард организаций хорошего уровня, чтобы это было смотрели после 23:00 часов. Я согласен с мнением, что это пагубно влияет на детей, потому что ММА – это нелегкий вид спорта. С другой стороны я не против, чтобы дети им занимались, главное чтобы во всех единоборствах учитывался возрастные особенности – защита, полуконтакт и так далее. Сейчас есть частные телеканалы InSport, Setanta, которым, я думаю, никто ничего запрещать не будет. Любители ММА сейчас смотрят трансляции через YouTube. Проблема с популяризацией казахстанских бойцов были раньше, когда мы вели переговоры с телеканалами, чтобы их бои показали а сейчас этого нет. По государственным телеканалам, на мой взгляд, нужно показывать национальные и олимпийские виды спорта»

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