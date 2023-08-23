Бой за титул Alаsh Pride перенесен в Астану

Бой за титул лиги Alаsh Pride в легком весе между Рустемом Кудайбергеновым и Низамуддином Рамазановым состоится на турнире в Астане 9 сентября.

Этот поединок планировался на турнире лиги в Таразе, однако после переноса турнира в Туркестан титульник получил новую дату.

В кард турнира в Туркестане добавлен бой чемпиона мира по ММА Бекзата Жасия против бразильца Эдуардо Кастро, а также Алтынай Мергенбай сразится с узбечкой Наргизой Шавкидиновой.

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