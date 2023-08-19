Багдос Олжабай проведет поединок с экс-бойцом UFC и АСА

Казахстанец Багдос Олжабай на сентябрьском турнире Alash Pride в Астане проведет бой с бразильцем Дилено Лопесом (21-8).

За спиной у 38-летнего бразильца выступления в UFC (0-2), АСА (2-4) и ряде бразильских промоушенах.

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