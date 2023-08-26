Чемпион Alash Pride снялся с боя

Одно из самых ожидаемых противостояний главного карда турнира Alash Pride в Астане не состоится.

Чемпион лиги Рауан Бекболат выбыл с поединка из-за травмы ноги.

Главным боя турнира, который состоится 9 сентября по прежнему остаётся бой между Каршыга Даутбеком и экс-чемпионом UFC Брандао.

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