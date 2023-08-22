Багдат Жубаныш о бое в Alash Pride: «Хочу закрыть поражение»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Alash Pride Багдат Жубаныш Спорт Казахстана

Трёхкратный чемпион мира по ММА Багдат Жубаныш рассказал о предстоящем бое в лиге Alash Pride:

«Я хочу закрыть поражение. У меня сменилось уже несколько соперников — кто-то травмировался, кто-то отказался. Просто хотелось бы подраться, чтобы не простаиваться. Один месяц я хорошо отдохнул, восстановился»
Бой Багдата состоится 9 сентября в Астане.

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