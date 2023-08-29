Абель Санчес: «В начале карьеры Головкин сам ездил на рынок покупать продукты»

Теги Геннадий Головкин Абель Санчес бокс Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Экс-тренер Геннадия Головкина Абель Санчес рассказал о важной роли, которую играл GGG во время их совместной работы в тренировочном зале в Биг Бэр.

— Геннадий — прекрасный человек. Он всегда был лучшим в моем зале, главным трудягой. Возможно, на более поздних этапах карьеры он, будучи под влиянием своего окружения, принял какие-то решения, которые в нашем случае не сработали. Но недавно мы смотрели бой Спенс — Кроуфорд с одним из моих бывших подопечных из зала.

Мы заговорили о нашем зале, о том, что сделало его таким успешным в свое время. И я спросил: «А помнишь нашу еду?» Просто у меня в зале никогда не было повара. У меня тренировались бойцы шести разных национальностей, и я не мог нанять для них шестерых поваров. Поэтому они сами готовили друг для друга, во всем помогали друг другу с едой — ездили на рынок, закупались продуктами и готовили для себя.

И тот парень сказал: «Тренер, я вам этого не рассказывал, но знали ли вы, что Геннадий в девяти из десяти случаев сам ездил на рынок и покупал продукты на всех?» Я сказал: «Ого!» Просто у многих есть ощущение, что обычно люди в первую очередь заботятся о себе, а не о других. А этот парень (Головкин) в то время был лидером моего зала, и он заботился об остальных. Было по-настоящему приятно это слышать, — сказал в интервью Fight Hub TV Санчес.

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