Абель Санчес о критике Головкина в интервью: «Я говорил совсем не о том»

Теги Геннадий Головкин Том Леффлер Абель Санчес бокс Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Бывший тренер Геннадия Головкина Абель Санчес разъяснил, что имел в виду, когда заявил, что казахстанский ветеран бокса бесславным образом покидает спорт.

— Месяц или полтора назад я давал интервью, уже не помню, кому именно. Его потом растиражировали так, будто я сказал, что «Геннадий ушел из бокса, хныкая». Но я говорил совсем не о том. У Геннадия было четыре или три пояса. Думаю, если бы мы с Томом Леффлером на тот момент были с GGG, то его уход или отказ от титулов был бы совсем не таким, каким он в итоге получился.

Я уверен, он обсуждал свои будущие планы с семьей или с кем-то из советников. Том Леффлер наверняка бы не пожалел денег и организовал по этому поводу какую-нибудь пресс-конференцию, в том же StubHub Center или The Forum. На ней бы объявили, что Геннадий завершает карьеру или освобождает свои пояса... Ну, или анонсировали бы какой-нибудь хороший бой, пускай даже и нетитульный. Я вообще считаю, что на таком уровне Головкину уже не нужны пояса.

Если будет подходящий бой, то он проведет его и без титулов. Но устроить пресс-конференцию было бы кстати. Геннадий — великолепный боец, который определенно войдет в Зал славы. Я думаю, что он достоин хороших проводов, — сказал в интервью Fight Hub TV Санчес.

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