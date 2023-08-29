Джон Райдер: «Мы поедем в Казахстан за Головкиным»

Теги Геннадий Головкин бокс Джон Райдер Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Британец Джон Райдер в очередной раз заявил, что готов выйти на ринг против экс-чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина в Казахстане.

В начале лета о переговорах по такому поединку говорили в команде Райдера, однако с тех пор никакого видимого прогресса сторонам достичь не удалось.

— Я бы хотел сразиться с Головкиным. Я знаю, что он говорит об еще одном бое в Казахстане, и мне бы хотелось оказаться с ним в противоположном углу. Я не против зайти на территорию соперника, почему бы и нет? Небольшое мировое турне, чтобы завершить мою профессиональную карьеру. Мы поедем в Казахстан за Головкиным и, возможно, в Америку за [Калебом] Плантом или в Мексику за [Хайме] Мунгией.

Однако я не собираюсь с этим затягивать. Я вернусь к тренировкам в начале сентября, и начиная с октября я буду готов. Я хочу самых больших и лучших боев, которые сейчас возможны. У меня осталось не так уж много времени. Я мечтаю стать чемпионом мира, но сейчас у меня нет времени сидеть и дожидаться возможностей, — заявил Райдер в интервью Mirror Fighting.

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