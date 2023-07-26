Геннадий Головкин вернулся в Казахстан: «За дастарханом. Хорошо дома!»

41-летний ветеран Геннадий Головкин вернулся в Казахстан.

GGG опубликовал фото на фоне стола с бешпармаком и баурсаками: «За Дастарханом! Хорошо дома! Дом милый дом!» – подписал публикацию боксер.

Напомним, ранее появилась информация, что Головкин может провести заключительный бой в Казахстане.

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